Возглавлял СБУ области, имеет боевой опыт. Что известно о новом главе Днепропетровской ОВА Сергее Лысаке 9 февраля, 12:54 Сергей Лысак возглавил Днепропетровскую ОВА 7 февраля (Фото:adm.dp.gov.ua)

7 февраля главой Днепропетровской областной военной администрации был назначен глава СБУ в этой же области Сергей Лысак.

NV рассказывает, что о нем известно.

За день до назначения Лысака президент Владимир Зеленский сообщил, что в прифронтовых областях будут назначены руководители с военным опытом.

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Согласно краткой биографии Лысака на сайте Днепровской облгосадминистрации, военный опыт он имеет с 2014-2015 годов, когда впервые принял участие в АТО. Второй раз Лысак принимал участие в АТО в 2017 году.

С 13 мая 2020 года он был назначен главой СБУ в Житомирской области. В этой должности Лысак находился на момент полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Уже через месяц – 26 марта 2022 года Лысак – одновременно с нынешним главой СБУ Василием Малюком – получил звание бригадного генерала.

19 июля 2022 года Зеленский уволил его с должности главы СБУ в Житомирской области и в тот же день назначил главой СБУ в Днепропетровской области.

Лысак имеет Telegram-канал. Сообщая в нем о своем последнем назначении, он подчеркнул, что главный приоритет для него – оборона региона на всех фронтах.

«Раньше я служил в СБУ. В центральном аппарате и областных управлениях – в Одессе, Виннице, Ужгороде, Житомире и Днепре. Имею боевой опыт в АТО. Поэтому и к работе отношусь по-военному требовательно и четко», — отметил новый глава Днепропетровской ОВА.