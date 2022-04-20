«Нашли механизм». В Украине удалось возобновить работу фармзаводов — Ляшко 20 апреля, 14:11 Цей матеріал також доступний українською Виктор Ляшко (Фото:Виктор Ляшко/Facebook)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что благодаря совместным усилиям фармпроизводителей и Минздрава удалось оперативно возобновить работу украинских фармзаводов.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Фармотрасль, как и большинство отраслей, в первые дни упала в панику, но и Минздрав, и команды фармацевтических заводов сработали, и уже на третий день мы перезапустили заводы и возобновили производство. Все, что нужно было со стороны Минздрава, сделано — где нагонка, где диалог, где изменение регуляторки», — сказал он.

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По словам министра, «фармотрасль реально заработала, даже заводы, которые были под обстрелами и частично разрушены».

«Мы нашли механизм, который позволил им начать работать и выпускать свою продукцию на линиях других заводов без большого бюрократического согласования переноса этого производства», — сказал он.

Кроме того, Ляшко сообщил, что Минздраву и операторам рынка удалось восстановить логистику поставок лекарственных средств.

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