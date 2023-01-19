Россия разрушила в Украине около 200 медицинских учреждений — Ляшко 19 января, 04:13 Обстрелянный роддом в Херсоне (Фото:Deputy Head of Ukraines Presidential Office/Handout via REUTERS)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что российские оккупанты разрушили в Украине почти 200 медицинских учреждений и еще около 1000 повреждены.

Об этом сообщает Укринформ.

“Если мы говорим о поврежденных объектах учреждений здравоохранения, то есть в больнице несколько корпусов, то цифра более 1000. Почти 200 объектов разрушены полностью, они восстановлению не подлежат, и потребуют строительства при необходимости с нуля, по новым проектам и новым технологиям. В то же время, 200 учреждений здравоохранения, которые были повреждены, где были незначительные повреждения - восстановлены”, - заявил Ляшко.



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Министр также отметил, что в Киеве завершили ремонт больницы, поврежденной во время российских обстрелов в октябре 2022 года.

“Работаем в этом направлении и правительство выделяет субвенции регионам, чтобы восстанавливать, запускать учреждения здравоохранения. Запущен новый проект - трастовый фонд через займ Всемирного банка, предусматривающий старт со 110 млн долларов США на новые проекты строительства, реконструкции так и восстановление того, что было разрушено по деоккупированным регионам. Сейчас с Минфином завершаем финальную стадию и будем давать эти средства учреждениям здравоохранения, пострадавшим на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей, для того чтобы они начали процесс возвращения своего привычного рабочего ритма”, - сообщил Ляшко.