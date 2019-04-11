Ляшко выписали админпротокол за показ на камеру своего бюллетеня - Аваков
Народному депутату Олегу Ляшко выписали административный
протокол за нарушение тайны голосования во время первого тура
президентских выборов.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины
Арсен Аваков, выступая на Киевском форуме по безопасности, передает
Интерфакс-Украина.
"Административный протокол ему [Олегу Ляшко]
уже выписан", - сказал глава МВД, добавив, что за публичную агитацию на
избирательных участках было составлено 500
админпротоколов, в том числе многим нардепам и чиновникам.
По словам Авакова, полиция открыла более 300
уголовных производств за три месяца предвыборной компании и в день голосования,
восемь дел передали в суд, предъявлена 24 подозрения.
Напомним, что лидер Радикальной партии Олег
Ляшко во время голосования 31 марта продемонстрировал в присутствии телекамер и
избирателей бюллетень
с результатами своего волеизъявления.