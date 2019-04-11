Ляшко выписали админпротокол за показ на камеру своего бюллетеня - Аваков Вчера, 19:41 657 Цей матеріал також доступний українською Олег Ляшко/Facebook Олег Ляшко Олег Ляшко/Facebook

Народному депутату Олегу Ляшко выписали административный протокол за нарушение тайны голосования во время первого тура президентских выборов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, выступая на Киевском форуме по безопасности, передает Интерфакс-Украина.

"Административный протокол ему [Олегу Ляшко] уже выписан", - сказал глава МВД, добавив, что за публичную агитацию на избирательных участках было составлено 500 админпротоколов, в том числе многим нардепам и чиновникам.

По словам Авакова, полиция открыла более 300 уголовных производств за три месяца предвыборной компании и в день голосования, восемь дел передали в суд, предъявлена 24 подозрения.

Напомним, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время голосования 31 марта продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления.