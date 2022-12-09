Для украинских больниц сформировали пятидневный запас горючего на случай блекаута 9 декабря, 06:44 Виктор Ляшко рассказал о подготовке больниц к блекауту (Фото:Виктор Ляшко/Facebook)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что для украинских больниц сформирован пятидневный запас горючего на случай длительного блекаута.



Он отметил, что министерство продолжает наращивать запасы горючего, чтобы больницы имели больше возможностей работать в автономном режиме.



Ляшко напомнил, что в каждой области Украины функционируют оперативные штабы от департаментов здравоохранения облгосадминистраций, координирующих поставки горючего в больницы.



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Из-за того, что восстановление электроснабжения после обстрелов происходит неравномерно, Минздрав сможет оперативно перебрасывать горючее в другие больницы.