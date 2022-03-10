Не следует скупать заранее. В Украине нет проблем с лекарствами — Ляшко

10 марта, 16:06
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Виктор Ляшко (Фото:Виктор Ляшко/Facebook)

Виктор Ляшко (Фото:Виктор Ляшко/Facebook)

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что проблем с лекарствами в стране нет.

По словам главы ведомства, людям не следует скупаться заранее.

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Ляшко заявил, что в первые дни была проблема с выходом фармацевтов, но сейчас все урегулировано.

«Мы лекарственными средствами всех, кто в них нуждается, обеспечим», — заявил Ляшко в эфире радио Вголос.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Лекарства Виктор Ляшко Война России против Украины

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