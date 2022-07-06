Предоставление гражданам Украины медпомощи на временно захваченных территориях не является сотрудничеством с врагом — Ляшко

6 июля, 17:02
Виктор Ляшко (Фото:www.radiosvoboda.org)

Виктор Ляшко (Фото:www.radiosvoboda.org)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнение оказавшимися на временно оккупированных территориях медработниками своих должностных обязанностей и оказание медпомощи гражданам Украины не считается сотрудничеством с врагом.

«Хотел бы отметить касательно медицинских работников, которые находятся на оккупированных территориях: выполнение своих должностных обязанностей, предоставление медицинской помощи, получение лекарств, бензина для экстренной медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством Украины не считается сотрудничеством с оккупантом», — сказал он на брифинге.

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По его словам, миссия медиков — спасать украинцев, независимо от того, где, на какой территории мы находимся и что происходит вокруг.

https://www.youtube.com/watch?v=g1Mq2NwhJiQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Медики Виктор Ляшко Война России против Украины

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