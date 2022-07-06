Предоставление гражданам Украины медпомощи на временно захваченных территориях не является сотрудничеством с врагом — Ляшко 6 июля, 17:02 Виктор Ляшко (Фото:www.radiosvoboda.org)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнение оказавшимися на временно оккупированных территориях медработниками своих должностных обязанностей и оказание медпомощи гражданам Украины не считается сотрудничеством с врагом.

«Хотел бы отметить касательно медицинских работников, которые находятся на оккупированных территориях: выполнение своих должностных обязанностей, предоставление медицинской помощи, получение лекарств, бензина для экстренной медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством Украины не считается сотрудничеством с оккупантом», — сказал он на брифинге.

Видео дня

По его словам, миссия медиков — спасать украинцев, независимо от того, где, на какой территории мы находимся и что происходит вокруг.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.