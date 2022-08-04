«Уезжают люди всех возрастов». Из Славянска эвакуировались 80% жителей — мэр
Большинство жителей эвакуировались из Славянска (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Из Славянска уже эвакуировались 80% жителей, заявил мэр города Вадим Лях.
Об этом говорится в сообщении Славянской ВГА в Telegram.
«Большинство уже уехало. Поскольку в городе, где проживало 100 тысяч населения, сейчас остается около 20 тысяч. Но все же продолжают уезжать каждый день в разных направлениях. Это и Кировоградская область, и Житомирская область, Львовская область, есть выбор, можно уехать и во Францию», — сказал он.
По его словам, сейчас в городе спокойно, поэтому эвакуационный поток немного снизился.
«А ведь уезжают. И выезжают всех возрастов люди — и пенсионеры, и родители с детьми. Поэтому ждем, что все-таки увеличится количество желающих, потому что не за горами отопительный сезон. А он, знаем, будет очень тяжелым, его уже практически не будет», — сказал Лях.
Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов и невозможности обеспечить отопительный сезон в регионе.
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