«Уезжают люди всех возрастов». Из Славянска эвакуировались 80% жителей — мэр

4 августа, 13:57
Большинство жителей эвакуировались из Славянска (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Большинство жителей эвакуировались из Славянска (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Из Славянска уже эвакуировались 80% жителей, заявил мэр города Вадим Лях.

Об этом говорится в сообщении Славянской ВГА в Telegram.

«Большинство уже уехало. Поскольку в городе, где проживало 100 тысяч населения, сейчас остается около 20 тысяч. Но все же продолжают уезжать каждый день в разных направлениях. Это и Кировоградская область, и Житомирская область, Львовская область, есть выбор, можно уехать и во Францию», — сказал он.

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По его словам, сейчас в городе спокойно, поэтому эвакуационный поток немного снизился.

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«А ведь уезжают. И выезжают всех возрастов люди — и пенсионеры, и родители с детьми. Поэтому ждем, что все-таки увеличится количество желающих, потому что не за горами отопительный сезон. А он, знаем, будет очень тяжелым, его уже практически не будет», — сказал Лях.

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов и невозможности обеспечить отопительный сезон в регионе.

https://www.youtube.com/watch?v=TjTTaB8i9GE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донецкая область Эвакуация Война России против Украины

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