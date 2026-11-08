В воскресенье, 8 ноября, поезда львовского направления будут прибывать на станцию Подзамче и отправляться с нее , а не с главного вокзала Львова . Проезд к главному вокзалу закрыли на несколько часов для проведения восстановительных работ, сообщили в Укрзализныце.

В компании сообщили, что работают над восстановлением графика и устранением неисправности.

В то же время пока неизвестно, когда поезда снова будут курсировать через главный вокзал.

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3 ноября россияне нанесли удар по украинской железной дороге. В Запорожье повреждены пассажирские вагоны, тепловозы и вокзал, в Ковеле Волынской области поврежден электровоз.

29 октября войска страны-агрессора нанесли удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу в Днепре, погибли 15 человек. Дрон попал в платформу, рядом с которой стояли электропоезд и пассажирский поезд.

Эвакуацию объявили за 10 минут до удара, локомотивная бригада успела спастись, а часть людей осталась на платформе, несмотря на объявление воздушной тревоги.

Кроме того, в ночь на 30 октября российские войска атаковали Днепр и Днепропетровскую область, в частности нанесли повторный удар по железнодорожному вокзалу Днепра.