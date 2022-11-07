Руководителя детского лагеря признали виновным в 147 случаях изнасилований детей. Его отправили на принудительное лечение 7 ноября, 17:32 Роман Московченко (Фото:Роман Московченко via Facebook)

Районный суд Львова признал виновным бывшего руководителя детского лагеря Романа Московченко в 147 эпизодах изнасилований и развращений несовершеннолетних. Его отправили на принудительное лечение в психбольницу.

Об этом сообщает центр Женские перспективы в Facebook, юристы которого представляли интересы потерпевших.

«Галицкий районный суд Львова признал львовского педофила и организатора христианских лагерей виновным в 147 эпизодах изнасилований и развращений несовершеннолетних. 49-летний Роман Московченко, имевший незапятнанную репутацию религиозного наставника для детей в организации Дети Христа, скорее всего, до конца жизни будет находиться на принудительном лечении в психбольницу», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что сторона обвинения подала обвинительный акт в феврале 2021 года, а в июне 2021 года экспертиза установила, что Московченко недееспособен. 2 ноября суд признал мужчину виновным.

«Ни один эпизод суд не отверг и назначил меры принудительного лечения в виде госпитализации в психбольницу с усиленным наблюдением», — говорит адвокат потерпевших Олег Иванов.

Адвокат также сообщал, что если пациент выздоровеет и медицинская оценка это подтвердит, то суд вернутся к рассмотрению обвинительного акта. Если же он не будет выздоравливать, то всю жизнь проведет в психбольнице.

По данным СМИ, Московченко совершал преступления против несовершеннолетних в течение семи лет, начиная с 2005 года, когда работал координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе Школа-гимназия Святой Софии

Сообщалось, что Московченко не запугивал своих жертв, но делал их психологически зависимыми от себя, и за много лет ни одна из девочек на обратилась за помощью. Одна из жертв Московченко заявила о его действиях в полицию, когда ей было уже 22 года — в декабре 2019 года. Она же убедила еще нескольких девушек тоже написать на него заявления.