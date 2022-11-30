Львовский облсовет поддержал запрет деятельности УПЦ (МП) 30 ноября, 04:23 Обыск в одной из церквей УПЦ (МП) (Фото:Press Service of the State Security Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В ходе заседания 29 ноября депутаты Львовского областного совета поддержали решение о запрете деятельности Украинской православной церкви (Московского патриархата) во Львовской области.

Депутаты также обратились к Верховной Раде с просьбой «запрета деятельности религиозных организаций УПЦ (МП), руководящий центр которой расположен в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины и оккупировало часть ее территории».



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Депутаты также обратились в правоохранительные органы и Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины «по обеспечению сохранения имущества, культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям».

