Львовский облсовет поддержал запрет деятельности УПЦ (МП)

30 ноября, 04:23
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Обыск в одной из церквей УПЦ (МП) (Фото:Press Service of the State Security Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Обыск в одной из церквей УПЦ (МП) (Фото:Press Service of the State Security Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В ходе заседания 29 ноября депутаты Львовского областного совета поддержали решение о запрете деятельности Украинской православной церкви (Московского патриархата) во Львовской области.

Депутаты также обратились к Верховной Раде с просьбой «запрета деятельности религиозных организаций УПЦ (МП), руководящий центр которой расположен в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины и оккупировало часть ее территории».

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Депутаты также обратились в правоохранительные органы и Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины «по обеспечению сохранения имущества, культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям».

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Религия УПЦ МП Львовская ОГА Львовская область

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