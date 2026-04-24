Во Львове ОГА подписала документ о застройке земель возле аэропорта, мэр Садовый назвал это «преступлением»

По информации ЛОГА, кроме нее сторонами меморандума стали аэропорт имени Даниила Галицкого и Сокольниковская община, которая хочет застроить жильем приаэродромные территории (Фото: www.loda.gov.ua)

Во Львовской облгосадминистрации 24 апреля подписали меморандум об урегулировании спорных вопросов развития территорий , прилегающих к аэропорту Львова, однако городские власти выступили резко против.

Соответсвующие сообщение были опубликованы на сайте ЛОГА и в Telegram-канале мэра Андрея Садового.

Он, в частности, заявил, что расценивает этот документ как «преступление против общины».

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«Запомните этот день. Сегодня Львовская областная военная администрация подписала меморандум с аэропортом и властями Сокольников. Речь идет о застройке жильем территории, которая граничит с аэродромом. Это решение — одно из самых больших преступлений против общины Львова. Я направил десятки обращений: президенту, премьер-министру, СНБО, профильным министрам. Это не дало результата […] Кто-то решил, что община это проглотит? Не проглотит! Мы будем использовать все возможности в рамках действующего законодательства и Конституции, чтобы этот грабеж остановит», —написал Садовой.

По информации ЛОГА, кроме нее сторонами меморандума стали аэропорт имени Данила Галицкого и Сокольниковская община, которая хочет застроить жильем приаэродромные территории — против чего и выступают во Львове.

В частности, заместитель мэра Любомир Зубач заявлял, «все люди, которые поселятся в построенных на этих гектарах многоэтажках, поедут во Львов на работу, в школы и садики, лечиться, за покупками, и это будет коллапс».

Вторым аргументом мэрии Львова против застройки было то, что новое строительство может поставить крест на развитии аэропорта — крупнейшего в западных регионах Украины.

Во Львовской ОГА сообщают, что меморандум предусматривает подготовку предпроектных решений по развитию аэропорта, которые будут учтены в градостроительной документации Сокольников — в том числе, планируется вариант строительства грузового терминала.

«Фактически единственная территория, где возможно развитие аэропорта, — это направление Сокольниковской общины. Со стороны Львова такие возможности уже ограничены существующей застройкой», — сказал заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Бучко.

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В свою очередь, Сокольниковский сельсовет по условиям меморандума пообещал рассмотреть возможность внесения изменений в генеральный план с учетом требований безопасности полетов.

Позднее глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий отметил, что удивлен такой реакцией.

«Все публичные беспокойства, озвученные Львовским городским советом [по аэропорту — ред.], при координации ОВА учли и возложили на бумагу. Но, как оказалось, городской совет все равно недоволен. Тогда возникает логичный вопрос: возможно, причина этой медийной риторики — не интересы аэропорта? Может быть, речь идет о чем-то другом? Если да, то скажите об этом прямо и публично», — написал Козицкий.

При этом ранее, 2 апреля, во Львовском горсовете предлагали создать экономическую зону возле Львовского аэропорта, а не строить там новые жилые кварталы.

«Весь мир отказывается от жилой застройки возле аэропортов. Развитие бизнеса и логистики — вот какая мировая практика», — заявлял заместитель мэра Зубач.

Городские власти предлагали на данных земельных участках построить деловой и логистический центр, куда также можно будет привлечь крупноформатные компании-ритейлеры по типу Ikea или Tesco.

До того, в ноябре 2025, во Львовском горсовете одобрили привлечение международных экспертов по планированию для разработки концепции развития Северного Львова — обширной незастроенной территории между районами Рясне, Левандовка и Брюховичи, которая имеет потенциал стать современным районом города.