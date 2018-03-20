Львовский облсовет требует разорвать дипломатические отношения с РФ

Во вторник, 20 марта, Львовский областной совет принял обращение к высшему руководству Украины о расторжении дипломатических отношений с Россией.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", - говорится в обращении депутатов к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру.

В облсовете напомнили, что Россия демонстративно пренебрегает территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества.

"Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины", - добавили в Львовском облсовете.

Кроме того, депутаты предложили ввести визовый режим для граждан РФ.

Смотрите также Яременко: Разорвать дипотношения с РФ. Что теряет Украина

Напомним, что в 2017 году комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об обеспечении суверенитета на Донбассе, которая обязывает правительство разорвать дипломатические отношения с Россией.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, "дипломатических отношений с Россией по сути нет никаких". Украинские дипломаты общаются с российской стороной только об освобождении политических заключенных и во время встреч в "нормандском формате".