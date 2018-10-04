04 октября 2018, четверг

Львовские пограничник перехватили партию контрабандных iPhone

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Пограничники изъяли 67 смартфонов
Фото: ГПСУ

Пограничники изъяли 67 смартфонов

Сотрудники Львовского погранотряда перехватили на украинско-польской границе партию контрабандных iPhone.

Как сообщается, на пункте пропуска Рава-Русская пограничники обратили внимание на автомобиль Mercedes 1999 года выпуска под управлением 34-летнего гражданина Украины, который вызвал у них подозрение.

Во время осмотра транспортного средства они вместе с таможенниками нашли тайники, из которых достали 67 смартфонов Apple и 23 пары наушников AirPods к ним.

Автомобиль нарушителя и весь товар изъяты. Рыночная стоимость партии контрабандных гаджетов устанавливается.

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