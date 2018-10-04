Львовские пограничник перехватили партию контрабандных iPhone

Сотрудники Львовского погранотряда перехватили на украинско-польской границе партию контрабандных iPhone.

Как сообщается, на пункте пропуска Рава-Русская пограничники обратили внимание на автомобиль Mercedes 1999 года выпуска под управлением 34-летнего гражданина Украины, который вызвал у них подозрение.

Во время осмотра транспортного средства они вместе с таможенниками нашли тайники, из которых достали 67 смартфонов Apple и 23 пары наушников AirPods к ним.

Автомобиль нарушителя и весь товар изъяты. Рыночная стоимость партии контрабандных гаджетов устанавливается.