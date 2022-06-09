«Накрыли, как в тире»: Львовские десантники уничтожили около 15 солдат РФ и несколько единиц бронетехники — фото
Оккупантов накрыли огнем артиллерии (Фото:Сухопутные войска)
Львовские десантники разгромили силы оккупантов в одном из населенных пунктов на востоке Украины, уничтожив более десятка солдат РФ и несколько единиц бронетехники
Об этом рассказали на странице 80-й ОДШБр в Facebook, показав последствия боя.
«В районе городка N, российские оккупанты попытались танками зайти во фланг нашим подразделениям и развить наступление. Однако этот план путинских „манштейнов“ был сорван, благодаря четкому, слаженному, системному взаимодействию разведки и артиллерии 80-й бригады. Своевременно заметив продвижение вражеских танков, разведка передала координаты их местонахождение артиллеристам, которые, как в тире, оперативно „накрыли“ вражеские „коробочки“ с буквой Z на броне», — рассказали украинские военные.
В результате удара ВСУ были уничтожены около 15 российских захватчиков, а также два танка и одна МТЛБ.
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