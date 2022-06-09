«Накрыли, как в тире»: Львовские десантники уничтожили около 15 солдат РФ и несколько единиц бронетехники — фото 9 июня, 10:37 Цей матеріал також доступний українською Оккупантов накрыли огнем артиллерии (Фото:Сухопутные войска)

Львовские десантники разгромили силы оккупантов в одном из населенных пунктов на востоке Украины, уничтожив более десятка солдат РФ и несколько единиц бронетехники

Об этом рассказали на странице 80-й ОДШБр в Facebook, показав последствия боя.

«В районе городка N, российские оккупанты попытались танками зайти во фланг нашим подразделениям и развить наступление. Однако этот план путинских „манштейнов“ был сорван, благодаря четкому, слаженному, системному взаимодействию разведки и артиллерии 80-й бригады. Своевременно заметив продвижение вражеских танков, разведка передала координаты их местонахождение артиллеристам, которые, как в тире, оперативно „накрыли“ вражеские „коробочки“ с буквой Z на броне», — рассказали украинские военные.

Видео дня

В результате удара ВСУ были уничтожены около 15 российских захватчиков, а также два танка и одна МТЛБ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.