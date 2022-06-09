«Накрыли, как в тире»: Львовские десантники уничтожили около 15 солдат РФ и несколько единиц бронетехники — фото

9 июня, 10:37
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Оккупантов накрыли огнем артиллерии (Фото:Сухопутные войска)

Оккупантов накрыли огнем артиллерии (Фото:Сухопутные войска)

Львовские десантники разгромили силы оккупантов в одном из населенных пунктов на востоке Украины, уничтожив более десятка солдат РФ и несколько единиц бронетехники

Об этом рассказали на странице 80-й ОДШБр в Facebook, показав последствия боя.

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«В районе городка N, российские оккупанты попытались танками зайти во фланг нашим подразделениям и развить наступление. Однако этот план путинских „манштейнов“ был сорван, благодаря четкому, слаженному, системному взаимодействию разведки и артиллерии 80-й бригады. Своевременно заметив продвижение вражеских танков, разведка передала координаты их местонахождение артиллеристам, которые, как в тире, оперативно „накрыли“ вражеские „коробочки“ с буквой Z на броне», — рассказали украинские военные.

Видео дня

В результате удара ВСУ были уничтожены около 15 российских захватчиков, а также два танка и одна МТЛБ.

https://www.facebook.com/80brigade/videos/3195707997425372/
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/pfbid0fWrR3rrK1WTXhU8fic56vR61kWt6W8FkqGCAGcQ34Q9MamcGj3zLs42GCfu2h5Pwl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Десантники Украинские военные Война России против Украины

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