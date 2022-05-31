Львовские десантники показали, как уничтожают боевые машины российских оккупантов — видео
Россия пополнилась новыми потерями в личном составе и технике (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)
Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают успешно уничтожать российских оккупантов на одном из важных направлений.
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Соответствующее видео обнародовало в Facebook Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
«Львовские десантники подрывают „бехи“ „ВДВ“ оккупантов. Вы наблюдаете, как боевая машина десанта воздушно-десантных войск противника подлежит утилизации на священной Украинской земле», — говорится в сообщении.
В Командовании рассказывают, что инженерно-саперное подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ заранее заминировало участки, по которым будут ехать российские оккупанты.
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