Львовские десантники показали, как уничтожают боевые машины российских оккупантов — видео 31 мая, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Россия пополнилась новыми потерями в личном составе и технике (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают успешно уничтожать российских оккупантов на одном из важных направлений.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Соответствующее видео обнародовало в Facebook Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

«Львовские десантники подрывают „бехи“ „ВДВ“ оккупантов. Вы наблюдаете, как боевая машина десанта воздушно-десантных войск противника подлежит утилизации на священной Украинской земле», — говорится в сообщении.

Видео дня

В Командовании рассказывают, что инженерно-саперное подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ заранее заминировало участки, по которым будут ехать российские оккупанты.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.