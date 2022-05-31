Львовские десантники показали, как уничтожают боевые машины российских оккупантов — видео

31 мая, 17:33
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Россия пополнилась новыми потерями в личном составе и технике (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)

Россия пополнилась новыми потерями в личном составе и технике (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают успешно уничтожать российских оккупантов на одном из важных направлений.

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Соответствующее видео обнародовало в Facebook Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

«Львовские десантники подрывают „бехи“ „ВДВ“ оккупантов. Вы наблюдаете, как боевая машина десанта воздушно-десантных войск противника подлежит утилизации на священной Украинской земле», — говорится в сообщении.

Видео дня

В Командовании рассказывают, что инженерно-саперное подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ заранее заминировало участки, по которым будут ехать российские оккупанты.

https://www.youtube.com/embed/9fHkVVrYwtE
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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