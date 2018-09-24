24 сентября 2018, понедельник

Львовские анархисты сообщили о нападении ультраправых

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Активисты получили ранения
Фото: Martha Fender via Facebook

Активисты получили ранения

Представитель организации Черный флаг сообщила, что 23 сентября на четырех активистов анархистского движения во Львове было совершено нападение неизвестных с ножами и телескопическими дубинками.

"На моих товарищей напали! Около 20 ультраправых с ножами и телескопами. У девушки пробита ножом нога и возможно сломана рука. У парня проломлена голова. Он не приходит в сознание. Еще у одного порезана рука", - сообщила представитель организации.

В свою очередь, другой представитель организации Черный флаг обвинил в нападении ультраправых. В частности, он заявил, что за нападением стоят представители Нацкорпуса.

 

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