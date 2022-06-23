Украинские десантники сбили российский боевой вертолет Ка-52 — глава Львовской ОВА

23 июня, 20:37
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Цель удалось уничтожить из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

Цель удалось уничтожить из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

Украинские десантники сбили боевой вертолет России Ка-52. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Львовские десантники сбили разведывательно-ударный вертолет России Ка-52 Аллигатор, стоимостью 16 миллионов долларов», — пишет он в Telegram.

Козицкий сообщил, что цель удалось уничтожить стрелку-зенитчику 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла. Он не уточнил, где именно был сбит вертолет.

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Также по его данным, за среду, 22 июня, украинские защитники подбили два БТРа и две БМД противника.

По данным Генштаба, с начала вторжения в Украине оккупанты лишились более 10 тысяч единиц техники, среди которых 216 самолетов и 183 вертолета.

https://www.youtube.com/embed/i08GZMMiWcU
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Десантники Вертолет Ка-52

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