В результате удара РФ повреждены три корпуса Львовской политехники

Львовская политехника повреждена в результате удара России по Львову 12 июля (фото иллюстративное) (Фото: Львовская политехника/X)

В результате удара российской армии по Львову в ночь на субботу, 12 июля, повреждены три корпуса Львовской политехники.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, больше всего повреждений получили Зализнычный и Галицкий районы.

В результате удара повреждены 46 домов, выбито более 500 окон, 15 квартир считаются непригодными для проживания, повреждены 20 машин.

Повреждены также здания городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса.

12 июля во Львове прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ писали о движении ударных дронов на регион. Глава ОВА Максим Козицкий впоследствии сообщил, что в результате вражеской атаки на улице Митрополита Андрея поврежден двухэтажный жилой дом, есть частичное разрушение подъезда.

Как стало известно позже, в результате российской атаки в городе зафиксировано попадание в жилой дом и нежилое помещение, есть пострадавшие.