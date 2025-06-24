Спасатели нашли двухлетнюю девочку, которая потерялась во Львовской области

24 июня
Во Львовской области нашли пропавшую девочку (Фото: ГСЧС / Facebook)

Во вторник, 24 июня, спасатели нашли девочку Яну, которой всего 2,5 года. Она потерялась накануне в селе Жупаны Стрыйского района Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В понедельник, 23 июня, об исчезновении девочки около 18:00 полицию известила ее родственница. По ее словам, Яна вышла из дома и не вернулась.

Более 580 человек, три служебные собаки, 12 БпЛА, 22 единицы спецтехники — спасатели, правоохранители, волонтеры Красного креста, местные жители — были привлечены к поиску девочки.

Обследовались лесные массивы, поля, водоемы и близлежащие территории. Поиски продолжались непрерывно.

Девочку транспортировали квадроциклом к ​​медикам для осмотра и предоставления необходимой помощи.

