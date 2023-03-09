Разбудила перед утренним взрывом. Во Львовской области собака спасла своего хозяина

9 марта, 16:05
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Последствия ракетного удара во Львовской области (Фото:REUTERS/Andriy Perun)

Последствия ракетного удара во Львовской области (Фото:REUTERS/Andriy Perun)

Во время ракетного удара в четверг, 9 марта, в Золочеве Львовской области собака спасла своего хозяина, она начала скулить перед утренним взрывом.

Об этом заявил хозяин собаки Богдан, передает Радио Свобода.

«Она у меня скулит, если какие-то взрывы. Я встал, успокоил ее и лег дальше, это же поздний час. Потом снова, я выхожу, успокаиваю. А тут хлопок», – сказал он.

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По его словам, если бы он остался в доме, то погиб бы.

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«Я был на кухне, будь я в доме - вы бы уже сегодня меня не видели», - добавил он.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы.

Во время массированной ракетной атаки РФ в Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, пять человек погибли.

https://www.youtube.com/watch?v=gUoUs00En8k&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ракетные удары Львовская область Война России против Украины

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