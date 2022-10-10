Массированная атака РФ: оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области
Львовская область попала под ракетный удар оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Во Львовской области российские оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Он пообещал предоставить больше информации позже и призвал жителей региона оставаться в укрытиях, поскольку есть угроза новых ударов.
Также глава ОВА призвал не публиковать фото и видео прилетов.
Утром 10 октября террористическая армия РФ массировано ударила ракетами по разным регионам Украины.