Массированная атака РФ: оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области 10 октября, 09:56 Львовская область попала под ракетный удар оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Во Львовской области российские оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он пообещал предоставить больше информации позже и призвал жителей региона оставаться в укрытиях, поскольку есть угроза новых ударов.

Видео дня

Также глава ОВА призвал не публиковать фото и видео прилетов.

Утром 10 октября террористическая армия РФ массировано ударила ракетами по разным регионам Украины.