Массированный обстрел 5 октября. Во Львовской области умер пятый член семьи, дом которой разрушила российская ракета

Количество погибших в результате российского ракетного удара 5 октября по селу Лапаевка Львовской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил Зимноводовский сельский совет.

Как отметили в совете, в больнице умер 46-летний Виталий Константинов, который пострадал во время обстрела. Другие четверо членов его семьи погибли на месте.

«Он навсегда останется в светлой памяти своей семьи, коллег, друзей и всех, кто его знал, любил и уважал», — написали в сельском совете.

Реклама

Фото: Зимноводовский сельский совет

5 октября в результате массированного удара РФ погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка. Еще одного члена семьи, а также двух жительниц соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Еще троим пострадавшим оказали помощь на месте.

46-летний мужчина тогда получил тяжелые травмы, в частности черепно-мозговую, и находился в тяжелом состоянии. У 60-летней женщины — ушибленная рана головы. Ее состояние — средней тяжести, заявляли в прокуратуре.

Массированная атака на Украину 5 октября — главное

Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы также зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Это была самая большая атака на область с начала полномасштабной войны.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.

РФ применила более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под ударом были Ивано-Франковская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.