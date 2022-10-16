Жителей Львовской области просят экономить электроэнергию 16 октября, 17:32 Жителей Львовской области просят экономить электроэнергию (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в воскресенье, 16 октября, призвал жителей Львовщины не использовать мощные электроприборы в пиковые часы.

"Уважаемые жители Львовщины, от вас в этой ситуации зависит очень многое. Есть несколько важных просьб: старайтесь не пользоваться электроприборами с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Это те промежутки времени, когда на нашу энергосистему идет самая большая нагрузка", - написал Козицкий в Telegram.

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Козицкий подчеркнул, что электроприборами с большой энергозатратностью лучше всего пользоваться ночью, поскольку это позволит сделать гражданам все необходимое и не будет влиять на перегрузку системы.

Глава ОВА напомнил, что в перечень наиболее энергозатратных приборов входят: электрообогреватель, бойлер, электроплита, микроволновка, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник, кофеварка, утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер.



"Если нуждаетесь в необходимости, включайте их с 23:00 до 8:00. В другое время, пожалуйста, воздержитесь", - призвал Козицкий.



"Да, нам нужно немного потерпеть. Мы должны быть гибкими и несломимыми на всех фронтах. Помните: каждый прибор, который вы сознательно выключите, - это огромная помощь нашим энергетикам, которые 24/7 работают над тем, чтобы все были с электричеством. Даже зарядное, которое вы не оставили в розетке, уже является существенной помощью", - подчеркнул глава ОВА.

10-11 октября Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину, в частности ударив по объектам критической инфраструктуры. В частности, во Львовской области без света в результате российской атаки осталось 1,5 млн жителей.

На 15 октября удалось полностью восстановить 15 объектов, которые повредила РФ во время массовых обстрелов.