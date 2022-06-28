Львовская область готовится к атаке из Беларуси 28 июня, 23:04 Львовская область (Фото:korupciya)

Во Львовской области продолжается сооружение дополнительных оборонных и инженерных сетей из-за угрозы агрессии со стороны Беларуси.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик.

«Наши задачи очень просты, но требуют кропотливой работы. Прежде всего, это слаживание всех сил и средств, как правоохранительного блока, так и военных, по координации планов отпора агрессии из Беларуси. Также это налаживание взаимодействия с соседними областями, в частности, с Волынской областью в части скоординированных действий», — сказал он.

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Он отметил, что, прежде всего, надо быть готовыми к усилению ракетных и авиаударов с северного направления.

По данным Генштаба ВСУ, Беларусь запланировала военные сборы у границы с Украиной с сегодняшнего дня, в ходе проведения которых Генштаб ВСУ не исключает провокаций со стороны армии Беларуси.



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