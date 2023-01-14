Во Львовской области враг попал по объекту критической инфраструктуры: возможны перебои со светом и водой 14 января, 16:18 Во Львове враг попал по объекту критической инфраструктуры (иллюстративное фото) (Фото:НЭК Укрэнерго)

Во время масштабной ракетной атаки РФ днем 14 января россияне попали по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщили в Львовской ОВА.

Там предупредили жителей области о возможных перебоях в поставках света и воды.

Людей также призывали оставаться в укрытиях, поскольку воздушная тревога по всей Украине продолжается, и сохраняется угроза новых российских ударов.

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