Львовская областная филармония получила статус национальной

В среду, 19 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Львовской областной филармонии статуса национальной.

Указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

"Львовская областная филармония за сто лет стала одним из ведущих концертных учреждений Украины. На этой сцене выступали лучшие музыканты мира. Львовская филармония известна как прекрасный организатор музыкальных фестивалей, художественных выставок, международных мастер-классов. Здесь созданы условия для деятельности многих концертных коллективов. Здесь занимаются молодыми талантами, экспериментируют и воплощают самые смелые проекты", - заявил Порошенко.

Львовская филармония начала работу в 1902 году в помещении бывшего театра Скарбека. В 1933 году Адам Солтыс основал оркестр Львовской филармонии. В 1939 году филармонии присвоен статус государственной. С 1944 года симфонический оркестр филармонии начал постоянную концертную деятельность.