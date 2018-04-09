Львовяне обливали друг друга водой в Поливальный понедельник

9 апреля на центральной площади Львова Рынок отпраздновали Поливальный понедельник. Это традиционные обливания водой, которые проводят на второй день Пасхи, сообщает Украина Молода.

Участники обливали друг друга водой с 12:00 до 15:00 в определенной зоне, перед входом в городскую Ратушу. В это время площадь Рынок перекрыли для трамваев. Власти Львова отмечают, что в другое время обливаться не разрешается, - чтобы те, кто не хочет участвовать, остались сухими, - за этим будет следить полиция и Мунициальная стража.

Организаторы Польвального понедельника утверждают, что в этом году в акции приняло участие рекордное количество человек.

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