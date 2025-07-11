Последствия непогоды во Львовской области, 11 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Львовщины)

Во Львовской области в результате проливных дождей и наводнений фиксируются подтопления в областном центре и на территории 11 территориальных общин, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 11 июля.

Из-за ливней реки Щирка (Щирец) и Зубра вышли из русла. Спасатели откачали уже 10 тысяч кубических метров воды. Спасены восемь человек, пятеро из которых — дети.

Ликвидация последствий наводнений во Львовской области продолжается, добавляет ГСЧС. К работам привлечено 179 чрезвычайников и 49 единиц спецтехники.

Фото: ГСЧС Львовщины

Фото: ГСЧС Львовщины

Накануне, 10 июля, городской председатель Львова Андрей Садовый сообщал, что в результате разлива рек есть места, где вода достигает трех метров. Река Зубра продолжает выходить из берегов.

Существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов Львова. Полиция сообщала о перекрытии движения на ряде улиц города.