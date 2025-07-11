Подтопление во Львове и области: из-за ливней две реки вышли из русел, спасены трое взрослых и пять детей — фото

11 июля, 11:45
Поделиться:
Последствия непогоды во Львовской области, 11 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Львовщины)

Последствия непогоды во Львовской области, 11 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Львовщины)

Во Львовской области в результате проливных дождей и наводнений фиксируются подтопления в областном центре и на территории 11 территориальных общин, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 11 июля.

Из-за ливней реки Щирка (Щирец) и Зубра вышли из русла. Спасатели откачали уже 10 тысяч кубических метров воды. Спасены восемь человек, пятеро из которых — дети.

Ликвидация последствий наводнений во Львовской области продолжается, добавляет ГСЧС. К работам привлечено 179 чрезвычайников и 49 единиц спецтехники.

Реклама

ГСЧС Львовщины
Фото: ГСЧС Львовщины
ГСЧС Львовщины
Фото: ГСЧС Львовщины

Накануне, 10 июля, городской председатель Львова Андрей Садовый сообщал, что в результате разлива рек есть места, где вода достигает трех метров. Река Зубра продолжает выходить из берегов.

Существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов Львова. Полиция сообщала о перекрытии движения на ряде улиц города.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Львов Львовская область Непогода во Львове Затопление Ливни ГСЧС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies