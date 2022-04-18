Последствия утренних обстрелов во Львове: появилось видео 18 апреля, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Появилось видео последствий взрывов во Львове (Фото:Кадр видео Радио Свобода)

В Сети появилось видео последствий утренних ударов российских оккупантов по Львову.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Ролик опубликовало Радио Свобода.

Утром 18 апреля российские войска нанесли серию ракетных ударов по Львову. По меньшей мере шесть человек погибли, 11 получили ранения, среди них ребенок.

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Три ракеты попали в объекты военной инфраструктуры, еще один — в шиномонтаж.

По данным Укрзализныци, несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами во Львове. Однако львовский железнодорожный вокзал работает, после отбоя воздушной тревоги посадку и высадку пассажиров продолжили.



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