Последствия утренних обстрелов во Львове: появилось видео

18 апреля, 12:32
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Появилось видео последствий взрывов во Львове (Фото:Кадр видео Радио Свобода)

Появилось видео последствий взрывов во Львове (Фото:Кадр видео Радио Свобода)

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В Сети появилось видео последствий утренних ударов российских оккупантов по Львову.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Ролик опубликовало Радио Свобода.

https://twitter.com/radiosvoboda/status/1515975026163470336

Утром 18 апреля российские войска нанесли серию ракетных ударов по Львову. По меньшей мере шесть человек погибли, 11 получили ранения, среди них ребенок.

Видео дня

Три ракеты попали в объекты военной инфраструктуры, еще один — в шиномонтаж.

По данным Укрзализныци, несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами во Львове. Однако львовский железнодорожный вокзал работает, после отбоя воздушной тревоги посадку и высадку пассажиров продолжили.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Львов Взрыв Война России против Украины

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