«Ракеты якобы летели в Киев». В Воздушных силах Украины рассказали детали удара России по Львову 6 июля, 10:23 Обломки российской ракеты попали в жилой дом во Львове (Фото:Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в четверг, 6 июля российские ракеты якобы летели в Киев, но резко свернули в направлении Львова.

По его словам, чтобы можно было сбивать десять из десяти российских ракет, Украине нужны F-16.

«Чтобы было десять из десяти (сбитых ракет — ред), нам нужны F-16. Потому что защитить всю страну от ракет, к сожалению, не так просто. Летели они с моря, обычно враг прорабатывает маршрут», — сказал он Радио Свобода.

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Игнат объяснил, что ракеты летели с моря, «враг проработал маршрут, используя и рельеф местности, и русла рек, в этом случае Днепр. Ракеты якобы летели в Киев, но резко свернули в направлении Львова».

«Их можно было бы перехватывать истребителями. И часть ракет удалось перехватить истребительной авиацией, но это очень небольшая часть. С этим мог бы справиться F-16», — сказал он.

Во время ночной атаки РФ силы противовоздушной обороны сбили над Украиной семь ракет из десяти.

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом. Уже известно о четырех погибших.

Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.