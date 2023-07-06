«Ракеты якобы летели в Киев». В Воздушных силах Украины рассказали детали удара России по Львову
Обломки российской ракеты попали в жилой дом во Львове (Фото:Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в четверг, 6 июля российские ракеты якобы летели в Киев, но резко свернули в направлении Львова.
По его словам, чтобы можно было сбивать десять из десяти российских ракет, Украине нужны F-16.
«Чтобы было десять из десяти (сбитых ракет — ред), нам нужны F-16. Потому что защитить всю страну от ракет, к сожалению, не так просто. Летели они с моря, обычно враг прорабатывает маршрут», — сказал он Радио Свобода.
Игнат объяснил, что ракеты летели с моря, «враг проработал маршрут, используя и рельеф местности, и русла рек, в этом случае Днепр. Ракеты якобы летели в Киев, но резко свернули в направлении Львова».
«Их можно было бы перехватывать истребителями. И часть ракет удалось перехватить истребительной авиацией, но это очень небольшая часть. С этим мог бы справиться F-16», — сказал он.
Во время ночной атаки РФ силы противовоздушной обороны сбили над Украиной семь ракет из десяти.
В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом. Уже известно о четырех погибших.
Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.