«В рабочем состоянии». Садовый ответил на информацию о якобы закрытых укрытиях во Львове 6 июля, 11:01 6 июля Россия атаковала Львов (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

На фоне ракетного удара России в четверг, 6 июля мэр Львова Андрей Садовый, комментируя информацию о якобы закрытых укрытиях во Львове, заявил, что «некоторые укрытия не являются идеальными», но они есть.

«Здесь есть очень большое укрытие. Чтобы вы понимали, на время тревоги там было всего пять человек. И люди, которые получили ранения, это те, которые не пошли в укрытие», — сказал он в эфире Радио Свобода.

Видео дня

По его словам, «некоторые укрытия не являются идеальными, но они есть».

«Они в рабочем состоянии», — сказал он.

Садовый заявил, что после начала тревоги житель дома, ответственный за укрытие, должен выйти из квартиры и открыть его.

«Если вы будете делать фотофиксацию во время тревоги, то да, вы будете иметь определенную часть укрытий закрытых. Надо подождать несколько минут, пока люди спустятся из дома, его откроют», — сказал он.

Ранее местные жители заявляли, что во Львове якобы были закрыты укрытия.

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом. Уже известно о четырех погибших.

Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.