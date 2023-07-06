Во Львове во время ракетной атаки как минимум десять укрытий были закрыты. Полиция открыла дело

6 июля, 12:48
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В результате российской атаки на Львов погибли четыре человека, десятки получили ранения (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

В результате российской атаки на Львов погибли четыре человека, десятки получили ранения (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Во Львове во время обстрела России в ночь на четверг, 6 июля, были закрыты по меньшей мере десять укрытий. Полиция возбудила дело.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, строгих решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил он.

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Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч.1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины — оставление в опасности.

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Глава ОВА Максим Козицкий сообщал, что рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие в надлежащем состоянии и оно было открыто во время тревоги. По его словам, там находились всего пять человек.

Мэр Львова Андрей Садовый, комментируя информацию о якобы закрытых укрытиях в городе, заявил, что некоторые из них «не идеальные», но они есть. Он рассказал, что после начала тревоги житель дома, ответственный за укрытие, должен выйти из квартиры и открыть его.

В ночь на 6 июля во всех областях Украины включительно с Киевом объявляли воздушную тревогу. Во Львове российские ракеты попали в жилой дом. В Воздушных силах сообщили, что сбили семь из десяти Калибров.

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Известно о гибели четырех человек, ранения получили не менее 37. Повреждены 35 домов и близлежащие здания, в том числе школы, общежития Львовской политехники, два вуза.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Львов Полиция МВД Украины Андрей Садовый Ракетные удары Укрытие Игорь Клименко Укрытия Львова

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