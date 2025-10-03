11−12 октября во Львове в рамках программы «Львов — Молодежная столица Европы 2025» состоится Дизариум — самое масштабное дизайн-событие года, которое уже в третий раз соберет украинское и международное креативное сообщество.

Участников ждут два дня лекций и дискуссий, дизайн-батл, маркет украинских брендов, презентации и много возможностей для нетворкинга.

Организаторы — пространство Pixlab из сети ТВОРИ! и CASES, при поддержке Львовского городского совета.

Участие — бесплатное, нужна только предварительная регистрация.

Событие посвящено теме « Идентичности»

Вместе с агентством Taktika команда Дизариума запустила креативную кампанию, которая раскрывает главную тему этого года — «Идентичности». Она напоминает: за каждым кейсом стоят не только инструменты и решения, но и живые люди с собственными историями, сомнениями и мотивацией.

В кампании — шесть видео. В них Александр Агеев, дизайн-директор MacPaw, Мария Гаврилюк, соучредитель Gunia Project, Илья Почкун, креативный директор агентства Taktika, Юрий Бакай, соучредитель Дизариума, Люда Бей, соавтор подкаста «У чому виклик?», и Настя Жеребецкая, дизайн-директор Spiilka Design Büro, появляются в моменте работы. Рядом звучат настоящие фразы, которые возникали при создании важных проектов.

Настя Жеребецкая | Инфокампания Дизариум x Taktika

Кампания подчеркивает ключевую идею события: дизайн формируется не только процессами, но и личностями, стоящими за ними. И именно разные грани этих идентичностей станут в центре внимания Дизариума.

«Хотя в кампании представлены шесть героев, идея заключается не только в их личных историях. Цель — подсветить мысли и опыт всего креативного сообщества. Ведь за каждым проектом и каждым выступлением стоит живой человек, и каждый спикер Дизариума достоин внимания и имеет собственную уникальную историю. Кампания призвана показать, что настоящая ценность дизайна — в многоголосии тех, кто его создает»,— комментирует Юрий Бакай.

В программе — микс опытов и масштабов

В этом году программа объединит дизайнеров, арт-директоров, иллюстраторов, продакт- и креативных директоров из культуры, технологий и бизнеса.

Среди спикеров:

Кристоф Ниманн — автор обложек The New Yorker и The New York Times Magazine, герой сериала Abstract: The Art of Design на Netflix.

— автор обложек The New Yorker и The New York Times Magazine, герой сериала Abstract: The Art of Design на Netflix. Ариане Шпаниер — дизайнер и креативный директор журнала Fukt, известная экспериментами с типографией и визуальными системами.

— дизайнер и креативный директор журнала Fukt, известная экспериментами с типографией и визуальными системами. Виктор Шкурба — основатель и креативный директор ISD Group.

— основатель и креативный директор ISD Group. Полина Гонта — Head of Visual Design в Headway Inc.

— Head of Visual Design в Headway Inc. Максим Сердюк — кинопродюсер и сооснователь KNIFE! Films.

— кинопродюсер и сооснователь KNIFE! Films. Александр Трегуб — CEO и соучредитель Projector Institute.

И это только часть программы. Полный список спикеров и расписание события появится уже совсем скоро.

Регистрация открыта

Участие в Дизариуме — бесплатное. Чтобы присоединиться, достаточно зарегистрироваться. Подробная программа и новости — на сайте мероприятия и в социальных сетях.

Справка

Событие реализуется пространством дизайна Pixlab из сети ТВОРИ! в рамках реализации титула «Львів — Молодіжна столиця Європи 2025″ совместно с Львовским городским советом и при содействии Холдинга эмоций »!FEST" и финансовой поддержки KredoBank. Соорганизатором конференции является CASES, суперприложение для креативных индустрий. Событие проходит также при поддержке MacPaw, WIX, Excited!, ELEKS, Headway, Qubstudio, and action и других.