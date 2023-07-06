Ракетный удар РФ по дому во Львове: одна семья не выходит на связь, в районе нет света — ОВА 6 июля, 09:46 6 июля Россия атаковала Львов (Фото:Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий, комментируя ракетный удар РФ по Львову в четверг, 6 июля, заявил, что один дом разрушен почти полностью.

«Один дом почти полностью разрушен, вокруг него критично повреждены шесть домов. Пострадали также подстанция, которая находится недалеко от этого дома. В данном районе нет света, работники облэнерго делают все возможное, чтобы свет был подан в последующие часы. Это основные повреждения», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, завалы будут разобраны до конца дня.

«Одна семья не выходит на связь, надеемся, что мы их найдем живыми», — добавил он.

Козицкий заявил, что пострадавшие в состоянии средней тяжести.

В сообщении главы ОВА в Telegram также сказано, что обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района вблизи здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно — без пострадавших.

В Золочевском районе в результате падения обломков ракеты есть разрушения в частном хозяйстве в одном из сел. По предварительной информации, пострадавших нет.

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом. Уже известно о четырех погибших.

Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.