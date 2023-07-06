«Остановить это можно только силой». Россия обстреляла Львов ракетами, убив четырех и ранив десятки людей — фоторепортаж 6 июля, 09:33 Последствия российского ракетного удара по Львову в ночь на 6 июля (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Российские оккупанты в ночь на четверг, 6 июля, атаковали Львов крылатыми ракетами Калибр, попав в жилой дом. Власти сообщили о масштабных разрушениях близлежащих зданий, как минимум четырех погибших и 34 раненых, среди которых ребенок.

Мэр Андрей Садовый назвал удар одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру города. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, что повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей. Есть разрушения школ, общежитий Львовской политехники, офисного комплекса. Продолжается разбор завалов.

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Воздушные силы сообщили о сбитии семи из десяти запущенных Россией ракет. В частности, обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района вблизи здания Народного дома — образовалась воронка. Также из-за падения остатков российских ракет есть разрушения в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района.

«Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый», — прокомментировал удар по Львову президент Владимир Зеленский, опубликовав видео.



Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия продолжает производить ракеты, используя западные компоненты и обходит санкции.

«Остановить это возможно только силой. Нам нужно больше ПВО/ПРО, чем сейчас […] И, конечно же, гарантии безопасности и Украина в составе НАТО — это реальные сигналы, которых боится Путин», — подчеркнул он.

NV собрал фото последствий российской атаки по Львову.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: Андрей Садовый

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: Андрей Садовый

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk