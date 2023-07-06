«Остановить это можно только силой». Россия обстреляла Львов ракетами, убив четырех и ранив десятки людей — фоторепортаж

6 июля, 09:33
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Последствия российского ракетного удара по Львову в ночь на 6 июля (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Последствия российского ракетного удара по Львову в ночь на 6 июля (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Российские оккупанты в ночь на четверг, 6 июля, атаковали Львов крылатыми ракетами Калибр, попав в жилой дом. Власти сообщили о масштабных разрушениях близлежащих зданий, как минимум четырех погибших и 34 раненых, среди которых ребенок.

Мэр Андрей Садовый назвал удар одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру города. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, что повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей. Есть разрушения школ, общежитий Львовской политехники, офисного комплекса. Продолжается разбор завалов.

Видео дня

Воздушные силы сообщили о сбитии семи из десяти запущенных Россией ракет. В частности, обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района вблизи здания Народного дома — образовалась воронка. Также из-за падения остатков российских ракет есть разрушения в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района.

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«Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый», — прокомментировал удар по Львову президент Владимир Зеленский, опубликовав видео.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1676825409902485505?s=20

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия продолжает производить ракеты, используя западные компоненты и обходит санкции.

«Остановить это возможно только силой. Нам нужно больше ПВО/ПРО, чем сейчас […] И, конечно же, гарантии безопасности и Украина в составе НАТО — это реальные сигналы, которых боится Путин», — подчеркнул он.

NV собрал фото последствий российской атаки по Львову.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
REUTERS/Roman Baluk
Фото: REUTERS/Roman Baluk
Андрей Садовый
Фото: Андрей Садовый
REUTERS/Roman Baluk
Фото: REUTERS/Roman Baluk
Андрей Садовый
Фото: Андрей Садовый
REUTERS/Roman Baluk
Фото: REUTERS/Roman Baluk
REUTERS/Roman Baluk
Фото: REUTERS/Roman Baluk
REUTERS/Roman Baluk
Фото: REUTERS/Roman Baluk
REUTERS/Roman Baluk
Фото: REUTERS/Roman Baluk
REUTERS/Roman Baluk
Фото: REUTERS/Roman Baluk
REUTERS/Roman Baluk
Фото: REUTERS/Roman Baluk
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Львов Андрей Садовый Ракетные удары Львовская область Владимир Зеленский

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