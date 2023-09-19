Во Львове шахеды попали в три промышленных склада, пожар тушат уже несколько часов — фото
Пожар после российской атаки на Львов в ночь на 19 сентября (Фото:ГСЧС)
Во Львове российские оккупанты в ночь на вторник, 19 сентября, попали в три промышленных склада.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
В четырех локациях начался пожар. Город атаковали около 5 часов утра, по состоянию на 08:50 огонь не погасили.
«Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили», — написал Козицкий.
Ночью Львовскую область атаковали иранские дроны-камикадзе типа Shahed, запущенные россиянами. Предварительно, на регион летели 18 беспилотников, силы противовоздушной обороны сбили семь над Львовской областью. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом оккупанты запустили по Украине 30 ударных дронов — уничтожено 27.
Во Львове в результате атаки пострадал 26-летний мужчина, который находился на складе. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Еще одна женщина, которая была там, в госпитализации не нуждалась.