Во Львове шахеды попали в три промышленных склада, пожар тушат уже несколько часов — фото 19 сентября, 09:20 Пожар после российской атаки на Львов в ночь на 19 сентября (Фото:ГСЧС)

Во Львове российские оккупанты в ночь на вторник, 19 сентября, попали в три промышленных склада.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

В четырех локациях начался пожар. Город атаковали около 5 часов утра, по состоянию на 08:50 огонь не погасили.

Читайте также: Российские дроны пролетели над историческим центром Львова и площадью Рынок

«Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили», — написал Козицкий.

Видео дня

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Ночью Львовскую область атаковали иранские дроны-камикадзе типа Shahed, запущенные россиянами. Предварительно, на регион летели 18 беспилотников, силы противовоздушной обороны сбили семь над Львовской областью. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом оккупанты запустили по Украине 30 ударных дронов — уничтожено 27.

Во Львове в результате атаки пострадал 26-летний мужчина, который находился на складе. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Еще одна женщина, которая была там, в госпитализации не нуждалась.