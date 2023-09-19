Во Львове шахеды попали в три промышленных склада, пожар тушат уже несколько часов — фото

19 сентября, 09:20
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Пожар после российской атаки на Львов в ночь на 19 сентября (Фото:ГСЧС)

Пожар после российской атаки на Львов в ночь на 19 сентября (Фото:ГСЧС)

Во Львове российские оккупанты в ночь на вторник, 19 сентября, попали в три промышленных склада.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

В четырех локациях начался пожар. Город атаковали около 5 часов утра, по состоянию на 08:50 огонь не погасили.

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«Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили», — написал Козицкий.

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ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Ночью Львовскую область атаковали иранские дроны-камикадзе типа Shahed, запущенные россиянами. Предварительно, на регион летели 18 беспилотников, силы противовоздушной обороны сбили семь над Львовской областью. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом оккупанты запустили по Украине 30 ударных дронов — уничтожено 27.

Во Львове в результате атаки пострадал 26-летний мужчина, который находился на складе. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Еще одна женщина, которая была там, в госпитализации не нуждалась.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Львов Львовская область Склад Война России против Украины дроны-камикадзе

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