Выбежали за минуты до удара. Во Львове чудом спаслась семья журналистов с ребенком, они жили в доме, в который попала российская ракета 6 июля, 12:28 Российская ракета попала в дом во Львове (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

В четверг, 6 июля супруги журналисты Павел Вуец и Наталья Сокирчук чудом спаслись, они жили на верхнем этаже дома во Львове, в который попала российская ракета.

Глава Национального союза журналистов Павел Томиленко заявил в Facebook, что супруги за несколько минут до попадания российской ракеты выбежали из квартиры вместе с сыном.

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«Они за несколько минут до попадания оккупантской ракеты по дому выбежали из квартиры вместе с сыном. Теперь у коллег нет ни жилья, которое они снимали во Львове, переехав из-за вторжения из Киева, ни автомобиля. Зато живы», — отметил он.

Издание Главком сообщило, что Павел Вуец работает в нем журналистом с момента основания издания. Его жена, Наталья Сокирчук, до весны 2023 года также работала корреспондентом Главкома.

До полномасштабного вторжения России Павел вместе с женой и ребенком проживали в столице. Однако 7 марта 2022 года семья эвакуировалась во Львов.

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом. Уже известно о четырех погибших.

Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.