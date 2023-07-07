Ракетный удар РФ по Львову: спасатели нашли тело десятого погибшего человека, поисковую операцию завершают
6 июля Россия атаковала Львов (Фото:REUTERS/Roman Baluk)
Во Львове из-под завалов дома, в который в четверг, 6 июля попала российская ракета, достали десятую погибшую.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram.
По его словам, было найдено тело женщины — десятой погибшей.
«Сейчас чрезвычайники высвобождают погибшую от завалов. На этом спасательно-поисковая операция будет завершена», — говорится в его сообщении в Telegram.
В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове российские ракеты попали в жилой дом.
Повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры.