Ракетный удар РФ по Львову: спасатели нашли тело десятого погибшего человека, поисковую операцию завершают 7 июля, 08:01 6 июля Россия атаковала Львов (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram.

По его словам, было найдено тело женщины — десятой погибшей.

«Сейчас чрезвычайники высвобождают погибшую от завалов. На этом спасательно-поисковая операция будет завершена», — говорится в его сообщении в Telegram.



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В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове российские ракеты попали в жилой дом.

Повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры.