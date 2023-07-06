Во Львовской ОВА уточнили данные о погибших в результате удара РФ по жилому дому 6 июля, 14:41 6 июля российские войска обстреляли Львов (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил данные о погибших в результате удара РФ по жилому дому во Львове в четверг, 6 июля.

Уточнена информация о возрасте погибших. Сегодня ночью от российской ракеты во Львове погибли:

Анастасия, 32 года

Мирослава, 60 лет, мама Анастасии

Михаил, 35 лет

Ирина, 63 года.

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«Предварительные данные были записаны из показаний соседей. Прошу прощения за неточность», — говорится в его сообщении в Telegram.

Ранее Козицкий сообщал, что самой молодой погибшей в результате удара РФ по Львову в четверг, 6 июля, был 21 год, самой старшей — 95.

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом. Уже известно о четырех погибших.

Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.