Во Львовской ОВА уточнили данные о погибших в результате удара РФ по жилому дому

6 июля, 14:41
Поделиться:
6 июля российские войска обстреляли Львов (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

6 июля российские войска обстреляли Львов (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил данные о погибших в результате удара РФ по жилому дому во Львове в четверг, 6 июля.

Уточнена информация о возрасте погибших. Сегодня ночью от российской ракеты во Львове погибли:

  • Анастасия, 32 года
  • Мирослава, 60 лет, мама Анастасии
  • Михаил, 35 лет
  • Ирина, 63 года.

Видео дня

«Предварительные данные были записаны из показаний соседей. Прошу прощения за неточность», — говорится в его сообщении в Telegram.

Читайте также:
«В доме ни окон, ни дверей». Жители многоэтажки во Львове, в которую попала российская ракета, рассказали подробности удара

Ранее Козицкий сообщал, что самой молодой погибшей в результате удара РФ по Львову в четверг, 6 июля, был 21 год, самой старшей — 95.

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом. Уже известно о четырех погибших.

Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Львов Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар по Львову

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X