Ракетный удар России по Львову: количество погибших людей возросло до девяти

7 июля, 07:09
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6 июля Россия атаковала Львов (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

6 июля Россия атаковала Львов (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Количество погибших людей в результате ракетного удара России по Львову возросло до девяти.

Об этом сообщило МВД в пятницу, 7 июля в Telegram.

«Львов. Количество погибших в результате российского ракетного обстрела возросло до 9 человек», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что 42 человека получили ранения, среди них три ребенка.

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове российские ракеты попали в жилой дом.

Повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Львов Война России против Украины Ракетный удар по Львову

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