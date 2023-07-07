Ракетный удар России по Львову: количество погибших людей возросло до девяти 7 июля, 07:09 6 июля Россия атаковала Львов (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Количество погибших людей в результате ракетного удара России по Львову возросло до девяти.

Об этом сообщило МВД в пятницу, 7 июля в Telegram.

«Львов. Количество погибших в результате российского ракетного обстрела возросло до 9 человек», — говорится в сообщении.

Видео дня

В ведомстве заявили, что 42 человека получили ранения, среди них три ребенка.

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове российские ракеты попали в жилой дом.

Повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры.

