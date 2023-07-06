«Долететь может куда угодно». Гуменюк прокомментировала ночной ракетный удар России по Украине

6 июля, 08:58
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6 июля Россия атаковала Львов (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

6 июля Россия атаковала Львов (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя ракетный удар РФ по Львову в четверг, 6 июля, заявила, что Калибр может долететь «куда угодно» в Украине, поскольку его дальность — 2500 километров.

«Я подчеркиваю, что 2500 километров — это расстояние, которое может преодолеть Калибр, выпущенный с моря. Он покрывает фактически всю территорию Украины. Долететь может куда угодно», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, вчера в Черном море сконцентрировались четыре ракетоносителя.

«Было очевидно, что враг готовится. Ночью враг увеличил количество ракетоносителей — на данном этапе и в течение ночной атаки было задействовано не менее шести ракетоносителей — три надводных и три подводных. Общий залп ракет типа Калибр до 36 единиц», — сказала Гуменюк.

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом. Уже известно о четырех погибших.

Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Львов Война России против Украины Ракетный удар Ракетный удар по Львову

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