«Обязательно будет ответ врагу». Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по жилому дому во Львове

6 июля, 07:31
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Последствия попадания российской ракеты по дому во Львове (Фото:Maksym Kozytskiy via Telegram/via REUTERS)

Последствия попадания российской ракеты по дому во Львове (Фото:Maksym Kozytskiy via Telegram/via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по жилому дому во Львове, который Россия нанесла в четверг, 6 июля.

«Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

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Зеленский заявил, что «обязательно будет ответ врагу. Ощутимый».

https://twitter.com/tweetsnv/status/1676825409902485505?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом. Уже известно о четырех погибших.

Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Львов Владимир Зеленский Война России против Украины Ракетный удар

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