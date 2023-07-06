«Обязательно будет ответ врагу». Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по жилому дому во Львове 6 июля, 07:31 Последствия попадания российской ракеты по дому во Львове (Фото:Maksym Kozytskiy via Telegram/via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по жилому дому во Львове, который Россия нанесла в четверг, 6 июля.

«Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

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Зеленский заявил, что «обязательно будет ответ врагу. Ощутимый».



В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом. Уже известно о четырех погибших.

Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры