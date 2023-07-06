Российский террор. Среди четырех погибших в результате удара РФ по Львову есть 21-летняя девушка и 95-летняя женщина 6 июля, 11:51 6 июля Россия атаковала Львов (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Самой молодой погибшей в результате удара РФ по Львову в четверг, 6 июля был 21 год, самой старшей — 95, об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram.

UPD 14.55 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий опроверг информацию о том, что погибшим женщинам 21 и 95 лет.

«Самой молодой девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21. россия убивает нашу молодежь. Наше будущее», — говорится в сообщении.

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По его словам, самой старшей погибшей — 95.

«Женщина пережила Вторую мировую, но, к сожалению, не пережила рашизма», — добавил он.

Глава области заявил, что по состоянию на этот час подтвердили гибель четырех человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними еще могут быть люди. Работы будут продолжаться до последней надежды.

В медицинской помощи нуждались 34 человека. 13 из них госпитализировали.

Разрушения получили:



более 30 домов;

более 250 квартир;

десять общежитий;

дом ребенка;

два вуза;

санаторная школа.

Козицкий заявил, что повреждена одна подстанция во Львове (150 абонентов остаются без электроснабжения).

«Это самая разрушительная атака по мирному населению на Львовщине с начала полномасштабной войны», — сказал он.

По его словам, рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто.

«Но из всего дома в укрытии находились только пять человек. Очень обидно», — добавил он.