Во Львове разрешили продажу алкоголя с 12 до 21 часа 3 июня, 17:45 Цей матеріал також доступний українською Во Львове власти разрешили продажу алкоголя с 12 до 21 часа (Фото:SofiLayla/pixabay.com)

С пятницы, 3 июня, Львовский городской совет частично ослабил ограничения для заведений общепита и торговых сетей по продаже алкогольных напитков на территории общины.

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Об этом сообщает пресс-служба горсовета в Telegram.

«Сняты ограничения на продажу всех видов алкоголя в ресторанах, магазинах и супермаркетах с 12:00 до 21:00», — говорится в сообщении.

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В мэрии добавили, что употребление алкоголя на летних площадках и террасах возле ресторанных заведений запрещено.

В четверг, 2 июня, в Киеве разрешили продажу алкоголя в заведениях торговли с 11:00 до 19:00.





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