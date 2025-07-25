Во Львове попрощались с 12 военнослужащими 24 отдельной механизированной бригады, которые погибли в результате падения российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил Львовский городской совет.

Как сообщили в службе сопровождения 24 ОМБр, во Львове попрощались с: Владиславом Бобровским, Назарием Коваликом, Ярославом Криваньом, Деураном Тайлаковым, Ярославом Соболевым, Сергеем Левкивым, Богданом Дудяком, Иваном Федекой, Иваном Охапским, Олегом Кузьмой, Назаром Петрикивым и Николаем Труханом.

«Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня — мы провели их в последний путь. На родной земле. Дома. Сочувствуем родным и близким наших воинов. Пусть их души обретут покой. Вечная слава нашим братьям по оружию», — написали в бригаде.

Фото: Служба сопровождения 24 ОМБр/Telegram

Львовский городской совет сообщил, что все погибшие солдаты родом из Львовской области. Прощание состоялось в Гарнизонном храме апостолов Петра и Павла.

«С таким большим количеством погибших в плену военных здесь прощались впервые. После церемонии тела Героев повезли в родные общины для захоронения. Трех похоронят в субботу во Львове», — написала на странице в Facebook Медийная инициатива за права человека.

Падение российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области — что известно

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в российской Белгородской области 24 января 2024 года.

Минобороны страны-агрессора обвинило в падении самолета Украину. Россияне утверждают, что погибли 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленными с РФ.

Источники УП в Генштабе заявили, что Ил-76 перевозил ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300. Интерфакс-Украина, ссылаясь на близкий к Минобороны источник, сообщило, что самолет сбили на взлете.

В ГУР позже сообщили, что информации о том, кто находился на борту самолета, нет. Украина готовилась к обмену пленными и доставила российских военнопленных на место обмена. Безопасность украинских защитников должна была гарантировать российская сторона.

Источники NV в Воздушных силах Украины сказали, что Россия несколько раз в день с помощью Ил-76 подвозила боеприпасы на фронт, эти самолеты летают «проверенным маршрутом».

9 февраля тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных на борту Ил-76 не было, но Украина точно не знает, живы ли те бойцы, которых должны были бы вернуть.

1 марта российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о готовности передать Украине тела погибших украинских военных, которые якобы погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76.

2 марта представитель ГУР Андрей Юсов назвал это заявление странным, поскольку Украина уже подавала запросы на возвращение тел, но РФ на них никак не реагировала.