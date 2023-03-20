Во Львове полиция расследует смерть курсанта госуниверситета внутренних дел
Львовский государственный университет внутренних дел (Фото:Львовский государственный университет внутренних дел/Facebook)
Во Львове правоохранители выясняют обстоятельства смерти курсанта второго курса государственного университета внутренних дел.
Об этом говорится на сайте учебного заведения.
Как пишет ZAXID.NET, о его смерти сообщили несколько Telegram-каналов в воскресенье, 19 марта. Один из них — Cadet-Info — ссылаясь на заявления других курсантов, утверждает, что юноша якобы «застрелился во время суточного наряда». В вузе и полиции эту информацию не комментировали. Сейчас проводят служебное расследование.
«Коллектив университета выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего соискателя высшего образования. Скучаем вместе с вами и разделяем вашу боль. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители в рамках начатого уголовного производства», — заявили во Львовском государственном университете внутренних дел.
В полиции Львовской области заявили Суспільному, что сейчас решают вопрос о подследственности (распределение уголовных производств между органами, которые имеют право расследовать уголовные правонарушения). Больше информации о смерти курсанта пообещали сообщить позже.