Во Львове полиция расследует смерть курсанта госуниверситета внутренних дел 20 марта, 12:36 Львовский государственный университет внутренних дел (Фото:Львовский государственный университет внутренних дел/Facebook)

Во Львове правоохранители выясняют обстоятельства смерти курсанта второго курса государственного университета внутренних дел.

Об этом говорится на сайте учебного заведения.

Как пишет ZAXID.NET, о его смерти сообщили несколько Telegram-каналов в воскресенье, 19 марта. Один из них — Cadet-Info — ссылаясь на заявления других курсантов, утверждает, что юноша якобы «застрелился во время суточного наряда». В вузе и полиции эту информацию не комментировали. Сейчас проводят служебное расследование.

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«Коллектив университета выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего соискателя высшего образования. Скучаем вместе с вами и разделяем вашу боль. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители в рамках начатого уголовного производства», — заявили во Львовском государственном университете внутренних дел.



В полиции Львовской области заявили Суспільному, что сейчас решают вопрос о подследственности (распределение уголовных производств между органами, которые имеют право расследовать уголовные правонарушения). Больше информации о смерти курсанта пообещали сообщить позже.