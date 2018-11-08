Львов планирует отказаться от одноразовых пакетов в магазинах

Львовский городской совет планирует ограничить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в супермаркетах и ​​магазинах города.

Как сообщается на сайте горсовета, соответствующее решение исполнительный комитет рассмотрит в пятницу, 9 ноября.

Согласно проекту решения, торговым сетям будут рекомендовать предлагать покупателям бумажные пакеты, многократные сумки и т.д. вместо одноразовых полиэтиленовых пакетов. Предпринимателей будут стимулировать посредством создания пунктов приема полиэтиленовых пакетов и ограничения их коммерческого использования.

Смотрите также Нужен ли вам пакет. Почему стоит задуматься о сортировке мусора

Кроме того, местные власти планируют проводить просветительскую работу среди детей и молодежи относительно негативного влияния полиэтилена на окружающую среду.

Ожидается, что решение об ограничении использования одноразовых полиэтиленовых пакетов обсудят с владельцами крупнейших торговых сетей Львова.

Смотрите также Жизнь без мусора: как покупать меньше пластика в супермаркете и избавить дом от отходов - видеогид

Напомним, что в 2017 году Львов первый в Украине принял стратегию Zero Waste (Ноль отходов), которая предусматривает переиспользование твердых бытовых отходов и изменение подхода к мусору, определение его как ресурса.

В октябре поселковый совет Славского Львовской области рекомендовал местным жителям отказаться от использования полиэтиленовых пакетов.

Как уменьшить количество отходов перед визитом в супермаркет