Львов планирует отказаться от одноразовых пакетов в магазинах

Львовский городской совет планирует ограничить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в супермаркетах и магазинах города.
Как сообщается на сайте горсовета, соответствующее решение исполнительный комитет рассмотрит в пятницу, 9 ноября.
Согласно проекту решения, торговым сетям будут рекомендовать предлагать покупателям бумажные пакеты, многократные сумки и т.д. вместо одноразовых полиэтиленовых пакетов. Предпринимателей будут стимулировать посредством создания пунктов приема полиэтиленовых пакетов и ограничения их коммерческого использования.
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Кроме того, местные власти планируют проводить просветительскую работу среди детей и молодежи относительно негативного влияния полиэтилена на окружающую среду.
Ожидается, что решение об ограничении использования одноразовых полиэтиленовых пакетов обсудят с владельцами крупнейших торговых сетей Львова.
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Напомним, что в 2017 году Львов первый в Украине принял стратегию Zero Waste (Ноль отходов), которая предусматривает переиспользование твердых бытовых отходов и изменение подхода к мусору, определение его как ресурса.
В октябре поселковый совет Славского Львовской области рекомендовал местным жителям отказаться от использования полиэтиленовых пакетов.
Как уменьшить количество отходов перед визитом в супермаркет
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