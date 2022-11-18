«Зато звезды лучше видно»: ночной Львов остается прекрасным, несмотря на энергетический террор РФ — атмосферное видео

18 ноября, 12:42
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Попытки россиян деморализовать украинцев проваливаются (Фото:Коллаж НВ)

Попытки россиян деморализовать украинцев проваливаются (Фото:Коллаж НВ)

Попытки кремлевского режима деморализовать украинцев постоянными ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры лишь заставляют их еще больше сплотиться, и научиться видеть красоту даже в темноте.

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В этом можно убедиться благодаря атмосферному видео, обнародованному Министерством обороны.

Несмотря на террор российских захватчиков, пытающихся уничтожить энергосистему Украины, ночной Львов остается прекрасными и без электричества, ведь его жители сами являются источниками света.

Видео дня

«Для звездочетов свет является препятствием. Теперь Млечный путь над Львовом ярче, чем когда-либо», — отметили в Минобороны.

https://twitter.com/DefenceU/status/1593288858334105605
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Львов Российская агрессия Ракетные удары Энергосистема Война России против Украины

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