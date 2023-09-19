Массированная атака шахедов: во Львове попадание в промышленный склад, взрывы звучали в Кривом Роге, Одессе, Хмельницкой области — главное 19 сентября, 08:02 Обломки сбитого шахеда, архивное фото (Фото:Национальная полиция Украины)

В ночь на вторник, 19 сентября, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки шахедов. В Одессе, Кривом Роге и Львове прогремели взрывы, работу ПВО слышали в Хмельницкой области. Около полуночи РФ также наносила удары по Харькову.

NV следит за главными последствиями атаки.



08:15 В Николаевской области ночью сбили 10 шахедов — Ким

«В ночь на 19 сентября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбито 10 ударных дронов типа Shahed-136/131», — сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА.

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08:01 Российские дроны пролетели над историческим центром Львова и площадью Рынок

Во время удара России по Украине во вторник, 19 сентября, российские дроны пролетели над историческим центром Львова и площадью Рынок. Об этом сообщает ВВС.

Журналисты видели над центром по меньшей мере два дрона, которые летели на крайне низкой высоте. В разных районах города были слышны взрывы и работа систем ПВО.

Исторический центр Львова внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

07:35 В Кривом Роге в результате взрыва произошел пожар в многоэтажке, повреждены фасады еще трех — ОВА

«Ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов. Уже утром над областью наши защитники сбили вражеский БпЛА», — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

06:20 Мэр Львова Садовый уточнил, что известно об одном пострадавшем в результате атаки — 26-летнем парне. Его госпитализировали с открытым перелом конечности.







06:10 По уточненным данным, из-под завалов во Львове достали двух человек — женщину и мужчину. Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии, сообщил Козицкий.



05:30 Мэр Львова Андрей Садовый сообщает о взрывах в городе.

«Слышны взрывы В результате удара на территории Львова фиксируем возгорание на промышленном складе. Все соответствующие службы выехали на место», — сообщил он.

05:22 Во Львове раздаются повторные взрывы, сообщают корреспонденты Общественного.



04:45 Ударные БпЛА — в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковщины, Хмельницкой области — Воздушные силы.



Карта тревог по состоянию на 04:40



Фото: alerts.in.ua

03:50 Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БпЛА во Львовской области.



03:40 В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного.



03:20 Вилкул сообщил о взрыве в Кривом Роге.



Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения БпЛА в Винницкой, Черкасской, Одесской области.

Суспільне сообщает о взрывах в Одессе.

Фото: alerts.in.ua

23:23 Оккупанты обстреляли центр Харькова — Терехов

